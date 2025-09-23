Ряд необъясненных смертельных случаев происходит в фешенебельном районе Челси Нью-Йорка. Ник, сотрудница окружной прокуратуры, расследует очередное, на первый взгляд, очевидное убийство. Показания друзей и семей погибших помогают следствию восстановить события и сделать вывод, что эта череда смертей — не случайность.

