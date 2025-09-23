Случай (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, The Event
Драма18+
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О фильме
Ряд необъясненных смертельных случаев происходит в фешенебельном районе Челси Нью-Йорка. Ник, сотрудница окружной прокуратуры, расследует очередное, на первый взгляд, очевидное убийство. Показания друзей и семей погибших помогают следствию восстановить события и сделать вывод, что эта череда смертей — не случайность.
Рейтинг
6.2 IMDb
- ТФРежиссёр
Том
Фицджералд
- УБАктёр
Уолтер
Борден
- РКАктёр
Реджин
Коурнойер
- РДАктёр
Ричард
Донат
- ДААктриса
Джоэнна
Адлер
- СХСценарист
Стивен
Хилльер
- ТМСценарист
Тим
Марбэк
- ТФСценарист
Том
Фицджералд
- СХПродюсер
Стивен
Хилльер
- ТФПродюсер
Том
Фицджералд
- РАПродюсер
Роберт
А. Флюти
- БХПродюсер
Брайан
Хофбауэр
- ДПХудожник
Д’Арси
Пультне
- ЭТХудожник
Этан
Тобман
- ККМонтажёр
Кристофер
Купер
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек