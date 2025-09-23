Случай
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Случай

Случай (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, The Event
Драма18+

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О фильме

Ряд необъясненных смертельных случаев происходит в фешенебельном районе Челси Нью-Йорка. Ник, сотрудница окружной прокуратуры, расследует очередное, на первый взгляд, очевидное убийство. Показания друзей и семей погибших помогают следствию восстановить события и сделать вывод, что эта череда смертей — не случайность.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма

Рейтинг

6.2 IMDb