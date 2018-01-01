Wink
Слоны-призраки
Актёры и съёмочная группа фильма «Слоны-призраки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Слоны-призраки»

Режиссёры

Вернер Херцог

Werner Herzog
Режиссёр

Актёры

Вернер Херцог

Werner Herzog
Актёр

Сценаристы

Вернер Херцог

Werner Herzog
Сценарист

Операторы

Роджер Хоррокс

Роджер Хоррокс

Roger Horrocks
Оператор

Композиторы

Эрнст Райцигер

Эрнст Райцигер

Ernst Reijseger
Композитор