Фильм Слишком рискованно
1938, Too Hot to Handle
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Кристофер «Крис» Хантер и Уильям «Боб» Денис являются операторами кинохроники, работающими в разных конкурирующих компаниях по поиску одного и того же материала. Кинооператоры готовы ценой огромного риска снять жаркие кадры для руководителей студий, но не всегда можно снять сцену боя, если наступило время затишья, а общество жаждет видеть кровь и слезы - вот тогда в ход идут и маленькие хитрости Криса.
Когда Шанхай не обеспечивает достаточное количество «горячего» материала о ходе китайско-японской войны, он и его помощник Хоселито отправляют домой фальшивые кадры бомбардировки, что приводит в бешенство его соперника Боба…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джек
Конуэй
- КГАктёр
Кларк
Гейбл
- МЛАктриса
Мирна
Лой
- УПАктёр
Уолтер
Пиджон
- УКАктёр
Уолтер
Коннолли
- ЛКАктёр
Лео
Каррильо
- ДХАктёр
Джонни
Хайнс
- ВВАктриса
Вирджиния
Вейдлер
- БРАктриса
Бетти
Росс Кларк
- ГКАктёр
Генри
Колкер
- ММАктриса
Марджори
Майн
- ГГАктёр
Грегори
Гайе
- АШАктёр
Аль
Шин
- УФАктёр
Уилли
Фун
- ЛМАктриса
Лилли
Муи
- ПОАктриса
Пэтси
О’Коннор
- ЭААктёр
Эрни
Александр
- ЭААктёр
Эдди
Арден
- КБАктёр
Кинг
Баггот
- МБАктёр
Макс
Барвин
- ББАктриса
Барбара
Бедфорд
- МБАктриса
Маргарет
Берт
- УБАктёр
Уильям
Бродус
- РБАктёр
Ральф
Бушмен
- БКАктёр
Билл
Кэри
- ТКАктёр
Томас
Карр
- СКАктёр
Стив
Карратерс
- ЛЧАктёр
Люк
Чан
- ЛЧАктёр
Лейн
Чандлер
- НЧАктриса
Наоми
Чилдерс
- РКАктёр
Рэй
Кук
- НКАктёр
Ник
Коуплэнд
- ДКАктёр
ДеФорест
Кован
- НКАктриса
Нелл
Крэйг
- ДКАктёр
Джозеф
Крехан
- ХКАктёр
Хэл
К. Доусон
- ДДАктёр
Дрю
Демарест
- ДДАктёр
Джон
Дилсон
- МДАктриса
Мими
Дойл
- ЧДАктёр
Чарльз
Данбар
- ЭДАктёр
Эдди
Данн
- УРАктёр
Уильям
Р. Данн
- ФФАктёр
Фрэнк
Фейлен
- ДФАктёр
Джеймс
Флавин
- ГФАктёр
Гарри
Флайшманн
- ЧГАктёр
Честер
Ган
- НГАктриса
Натали
Гарсон
- ДХАктёр
Джон
Хэмилтон
- МХАктёр
Малон
Хэмилтон
- СДАктёр
Селмер
Джексон
- ЛССценарист
Лоуренс
Сталлингс
- ДЛСценарист
Джон
Ли Мэхин
- БКСценарист
Бастер
Китон
- ЛГСценарист
Леон
Гордон
- ЛУПродюсер
Лоуренс
Уайнгартен
- ФСМонтажёр
Фрэнк
Салливан
- ГРОператор
Гарольд
Россон
- ФВКомпозитор
Франц
Ваксман