Слезы солнца (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Американский военный фильм про геноцид в Нигерии. Спецотряд под командованием лейтенанта Уотерса отправляется в затерянную в джунглях деревушку, чтобы эвакуировать оттуда доктора Кендрикс (Моника Белуччи). Однако отважная женщина отказывается покидать поселок без своих пациентов. Военном�у отряду и 70 беженцам приходится пробиваться через тропические заросли в надежде оторваться от кровожадного войска нигерийской армии.



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