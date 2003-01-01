Слезы солнца (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Tears of the Sun
Боевики, Исторические115 мин18+
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Сюжет
Американский военный фильм про геноцид в Нигерии. Спецотряд под командованием лейтенанта Уотерса отправляется в затерянную в джунглях деревушку, чтобы эвакуировать оттуда доктора Кендрикс (Моника Белуччи). Однако отважная женщина отказывается покидать поселок без своих пациентов. Военном�у отряду и 70 беженцам приходится пробиваться через тропические заросли в надежде оторваться от кровожадного войска нигерийской армии.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Коул
Хаузер
- ИУАктёр
Имонн
Уокер
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- Актёр
Ник
Чинланд
- ЧИАктёр
Чарльз
Ингрэм
- ПФАктёр
Пол
Френсис
- ЧСАктёр
Чад
Смит
- ТСАктёр
Том
Скеррит
- Продюсер
Йен
Брайс
- АРПродюсер
Арнольд
Рифкин
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- ХФПродюсер
Хайди
Фьюджман
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- КБМонтажёр
Кон�рад
Бафф IV
- КХМонтажёр
Кристофер
Холмс
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- ЛДКомпозитор
Лиза
Джеррард
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер