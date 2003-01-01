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Слезы солнца

Слезы солнца (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Tears of the Sun
Боевики, Исторические115 мин18+

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Сюжет

Американский военный фильм про геноцид в Нигерии. Спецотряд под командованием лейтенанта Уотерса отправляется в затерянную в джунглях деревушку, чтобы эвакуировать оттуда доктора Кендрикс (Моника Белуччи). Однако отважная женщина отказывается покидать поселок без своих пациентов. Военному отряду и 70 беженцам приходится пробиваться через тропические заросли в надежде оторваться от кровожадного войска нигерийской армии.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Исторические, Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слезы солнца»

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