Слепые свидания (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Главный герой — 40 летний Сандро, учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Его мама давно мечтает о появлении внуков, но Сандро не везет с женщинами, которых он и его друг Ива находят на сайтах знакомств. После очередного неудачного свидания Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в нее. Но выясняется, что Манана замужем и ее супруг как раз выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Сандро решает встретить Тенго у здания тюрьмы и поговорить «по-мужски», но в итоге вынужден назваться таксистом, которого Тенго нанимает для поездки. Все трое отправляются вместе в путешествие по обратной стороне Тбилиси — не выхолощенному «туристическому» городу, блестящему словно с открытки, а смеси покосившихся ставен старого города и серых советских кварталов, где еле сводя концы с концами, живут люди, которые все еще верят в любовь.
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Информация
Рейтинг
- ЛКРежиссёр
Леван
Когуашвили
- АСАктёр
Андро
Сакварелидзе
- ИСАктриса
Иамзе
Сухиташвили
- АКАктёр
Арчил
Кикодзе
- ВЧАктёр
Вахтанг
Чачанидзе
- ККАктёр
Кахи
Кавсадзе
- МКАктриса
Марина
Карцивадзе
- МААктриса
Марика
Антадзе
- СГАктриса
Софо
Гвритишвили
- ДИАктёр
Джано
Изория
- МЕАктёр
М.
Егутия
- БФСценарист
Борис
Фрумин
- ЛКСценарист
Леван
Когуашвили
- АССценарист
Андро
Сакварелидзе
- ЛКПродюсер
Леван
Когуашвили
- ОЕПродюсер
Олена
Ершова
- КМПродюсер
Кетеван
Мачавариани
- ЛКМонтажёр
Леван
Когуашвили
- ННМонтажёр
Нодар
Нозадзе
- ТКОператор
Тато
Котетишвили