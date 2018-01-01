Wink
Слепой музыкант
Актёры и съёмочная группа фильма «Слепой музыкант»

Актёры и съёмочная группа фильма «Слепой музыкант»

Режиссёры

Татьяна Лукашевич

Режиссёр

Актёры

Борис Ливанов

Актёрдядя Максим Яценко
Василий Ливанов

АктёрПётр
Марианна Стриженова

АктрисаАнна Михайловна
Лариса Курдюмова

АктрисаЭвелина
Юрий Пузырёв

АктёрЙохим
Алексей Грибов

АктёрФёдор Каниба
Сергей Блинников

АктёрСтаврученко
Николай Козинин

Актёрзвонарь
Сергей Шестопалов

АктёрПётр в детстве
Марина Куракова

АктрисаЭвелина в детстве
Наталья Валандина

Актриса
Вадим Грачев

АктёрАндрей
Владимир Яковлев

Актёр
Никита Кондратьев

АктёрКузьма
Александр Смирнов

АктёрПопельский
Лев Золотухин

Актёр
Георгий Шаповалов

Актёрофицер
Григорий Плужник

Актёр
Виктор Мурганов

АктёрИлья

Сценаристы

Владимир Короленко

Сценарист

Монтажёры

Антонина Медведева

Монтажёр

Операторы

Виктор Масевич

Оператор

Композиторы

Юрий Левитин

Композитор