Фильм Слепой музыкант

Слепой музыкант
1960, Слепой музыкант
Драма12+
О фильме

Слепой мальчик, выросший в тихой усадьбе, начинает узнавать мир наощупь, и однажды его пальцы находят клавиши фортепьяно. Но, еще не зная цену своему таланту, он уходит с бродягами «искать правду». И теперь только любовь способна примирить его с миром зрячих.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слепой музыкант»