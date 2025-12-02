Фильм Слепой музыкант

Слепой мальчик, выросший в тихой усадьбе, начинает узнавать мир наощупь, и однажды его пальцы находят клавиши фортепьяно. Но, еще не зная цену своему таланту, он уходит с бродягами «искать правду». И теперь только любовь способна примирить его с миром зрячих.

