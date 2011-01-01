Slash - Made in Stoke (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Этот концерт, снятый в концертном зале Виктория-холл в городе Сток-он-Трент 24 июля, ознаменовал возвращение Слэша в город, где прошла его юность. Концерт состоялся в конце его мирового тура 2010-2011 годов в поддержку дебютного сольного альбома Slash. Ведущим вокалистом в рамках тура стал Майлз Кеннеди из Alter Bridge, а в сет-лист вошли песни из сольного альбома и альбомов Snakepit и Velvet Revolver, а также культовые композиции, написанные для Guns'n'Roses.



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