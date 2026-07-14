Wink
Фильмы
Сладкая сказка
Актёры и съёмочная группа фильма «Сладкая сказка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сладкая сказка»

Актёры

Тереза Воржишкова

Тереза Воржишкова

Tereza Ramba
Актриса
Марек Адамчик

Марек Адамчик

Marek Adamczyk
Актёр
Иржи Дворжак

Иржи Дворжак

Jiří Dvořák
Актёр
Павел Зедничек

Павел Зедничек

Pavel Zedníček
Актёр
Ярослав Плесл

Ярослав Плесл

Jaroslav Plesl
Актёр
Вица Керекеш

Вица Керекеш

Vica Kerekes
Актриса
Иржи Лабус

Иржи Лабус

Jirí Lábus
Актёр
Мартин Мышичка

Мартин Мышичка

Martin Mysicka
Актёр
Беата Гренече

Беата Гренече

Beata Greneche
Актриса
Зденек Йулина

Зденек Йулина

Zdenek Julina
Актёр
Ярослав Ачаб Хайдлер

Ярослав Ачаб Хайдлер

Jaroslav Achab Haidler
Актёр
Юрай Хрчка

Юрай Хрчка

Juraj Hrcka
Актёр
Петер Симун

Петер Симун

Peter Simun
Актёр

Художники

Адам Питра

Адам Питра

Adam Pitra
Художник

Композиторы

Михал Ницик

Михал Ницик

Michal Nicik
Композитор