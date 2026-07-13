Сладкая сказка
Wink
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Сладкая сказка

Фильм Сладкая сказка

2025, Cukrkandl
Приключения, Семейный6+
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О фильме

Юная и отважная Аничка наследует старинную виллу своего дяди. Местные жители обходят этот дом стороной и шепчутся о привидениях, но Аничку этим не испугать. В таинственной дядиной оранжерее она находит удивительное сокровище — редкое перуанское растение, способное творить настоящее волшебство и побеждать любые страхи и боль без единой слезинки.
Но, когда коварный городской завистник доктор Драмла решает украсть секрет чудесного лекарства, на помощь Аничке приходит банда весёлых и верных местных ребятишек.

Страна
Чехия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

7.0 IMDb