Сладкая полночь (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Seed
Драмы, Комедии82 мин18+
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Сюжет
История про трех мужчин, которым по разным причинам приходится справляться с потерей женщин в своих семьях: Изи втягивается в продолжительную интрижку на стороне, Бигл встречается с девушкой-подростком, которая страдает от редкой неврологической болезни под названием «наследственная атаксия Фридрейха», а Гай пытается наладить былые отношения и извиниться за свое отсутствие.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Мэри
Стюарт Мастерсон
- Актриса
Кристен
Стюарт
- АСАктёр
Аарон
Стэнфорд
- ЭЭАктриса
Элизабет
Эшли
- ДБАктёр
Джейс
Барток
- Актёр
Брюс
Дерн
- Актриса
Мириам
Шор
- Актриса
Талия
Болсам
- Актёр
Томас
Кавана
- Актриса
Мелисса
Лео
- ДЛАктёр
Джесси
Л. Мартин
- ДБСценарист
Джейс
Барток
- АБПродюсер
Аллен
Бэйн
- Продюсер
Мэри
Стюарт Мастерсон
- МДХудожница
�Марина
Драгичи
- ПМОператор
Питер
Мастерсон
- ДШКомпозитор
Дункан
Шейк