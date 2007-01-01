Сладкая полночь
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Сладкая полночь

Сладкая полночь (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Seed
Драмы, Комедии82 мин18+

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Сюжет

История про трех мужчин, которым по разным причинам приходится справляться с потерей женщин в своих семьях: Изи втягивается в продолжительную интрижку на стороне, Бигл встречается с девушкой-подростком, которая страдает от редкой неврологической болезни под названием «наследственная атаксия Фридрейха», а Гай пытается наладить былые отношения и извиниться за свое отсутствие.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb