Скуби-Ду при дворе короля Артура
Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду при дворе короля Артура»

Режиссёры

Максвелл Атомс

Maxwell Atoms
Режиссёр
Мельхиор Цвиер

Melchior Zwyer
Режиссёр

Актёры

Мэттью Лиллард

Matthew Lillard
АктёрShaggy Rogers
Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрScooby-Doo / Fred Jones / Monster
Кейт Микуччи

Kate Micucci
АктрисаVelma Dinkley / Sandi
Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаDaphne Blake / Morgan Ie Fay / Mrs. Wentworth / Dragon
Тед Бартон

Ted Barton
АктёрMayor Saunders / Sir Lancelot
Спайк Брандт

Spike Brandt
АктёрMr. HB
Тревор Дивэлл

Trevor Devall
АктёрMan Cat
Грег Эллис

Greg Ellis
АктёрHerald / Herman Ellinger / British Passenger
Ник Фрост

Nick Frost
АктёрMerlin
Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрKing Arthur Pendragon / Winston Pilkingstonshire / Thundarr

Сценаристы

Джереми Адамс

Jeremy Adams
Сценарист
Максвелл Атомс

Maxwell Atoms
Сценарист

Продюсеры

Максвелл Атомс

Maxwell Atoms
Продюсер
Спайк Брандт

Spike Brandt
Продюсер
Кип Браун

Kip Brown
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа