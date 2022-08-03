Скуби-Ду при дворе короля Артура (фильм, 2021) смотреть онлайн

Скуби-Ду при дворе короля Артура
Скуби-Ду при дворе короля Артура
7.52021, Scooby-Doo! The Sword and the Scoob
Мультфильм, Семейный73 мин6+

О фильме

Знаменитый пeс-сыщик и его друзья случайно пробуждают могущественную колдунью Моргану во время путешествия по Англии. Мечта злодейки — захватить власть в Камелоте, поэтому она переносится в Средневековье, куда вместе с ней попадает и команда Скуби-Ду. Сумеют ли они помешать коварному плану Морганы и спасти короля Артура?

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скуби-Ду при дворе короля Артура»