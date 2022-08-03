Скуби-Ду при дворе короля Артура (фильм, 2021) смотреть онлайн

Знаменитый пeс-сыщик и его друзья случайно пробуждают могущественную колдунью Моргану во время путешествия по Англии. Мечта злодейки — захватить власть в Камелоте, поэтому она переносится в Средневековье, куда вместе с ней попадает и команда Скуби-Ду. Сумеют ли они помешать коварному плану Морганы и спасти короля Артура?

