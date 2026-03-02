Скромное обаяние буржуазии
Скромное обаяние буржуазии

Фильм Скромное обаяние буржуазии

1972, Le charme discret de la bourgeoisie
Фэнтези, Драма16+
О фильме

Насмешливая, сюрреалистическая зарисовка никчемной жизни буржуа. Непредвиденные обстоятельства с завидным постоянством препятствуют вожделению героев отобедать. Сон и явь сплетаются в калейдоскоп бредовых событий.

Страна
Франция, Италия, Испания
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

