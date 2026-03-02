Фильм Скромное обаяние буржуазии
1972, Le charme discret de la bourgeoisie
Фэнтези, Драма16+
Насмешливая, сюрреалистическая зарисовка никчемной жизни буржуа. Непредвиденные обстоятельства с завидным постоянством препятствуют вожделению героев отобедать. Сон и явь сплетаются в калейдоскоп бредовых событий.
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЛБРежиссёр
Луис
Бунюэль
- ЛБСценарист
Луис
Бунюэль
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- СЗПродюсер
Серж
Зильберман
- ЭПМонтажёр
Элен
Племянников