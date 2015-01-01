Скорее всего ты умрешь (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Most Likely to Die
Ужасы77 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Компания школьных приятелей собирается на загородной вилле одного из них спустя десять лет после выпуска. Встреча обещает быть теплой и забавной, но в скором времени начинает убивать какой-то психопат в ро�бе выпускника и в жуткой самодельной маске.
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Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ЭДРежиссёр
Энтони
ДиБлази
- ХМАктриса
Хизер
Моррис
- РДАктёр
Райан
Дум
- ТКАктриса
Тесс
Кристиансен
- ЧКАктёр
Чад
Кохрэн
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- ПХАктёр
Перес
Хилтон
- ММАктриса
Марсия
Миллер
- ТМАктриса
Татум
Миранда
- ДРАктёр
Джонни
Раме
- МХПродюсер
Маргарет
Х. Хадлстон
- СЛПродюсер
Сюзанн
Лайонс
- ХППродюсер
Ханна
Пиллемер
- МТПродюсер
Майкл
Тарзиан
- ЭДМонтажёр
Энтони
ДиБлази
- ТАОператор
Тимоти
А. Бертон