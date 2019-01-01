Скелеты Мэри Роуз: новые открытия (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Skeletons of the Mary Rose: The New Evidence
Документальный46 мин18+
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О фильме
Уникальный документальный проект, который порадует поклонников неожиданных исторических находок. «Скелеты Мэри Роуз: новые открытия» представляет собой поразительное научное исследование, посвященное военному кораблю «Мэри Роуз», символу Англии в период правления династии Тюдоров. Создатели проекта предлагают свежий и очень необычный взгляд на эпоху через призму знаменитого судна. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
6.9 IMDb