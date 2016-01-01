Система (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Мартин Макмиллан, семейный человек, который внезапно оказался уволенным после 15 лет преданности одной и той же компании, сейчас изо всех сил пытается справиться с трудностями безработицы и современного общества. Потеряв свой дом, машину и все сбережения, Мартину еще предстоит столкнуться со своим самым большим испытанием - инцидентом, который навсегда изменит его жизнь



Система смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.