Актёры и съёмочная группа фильма «Синий пеликан»
Актёры и съёмочная группа фильма «Синий пеликан»
Режиссёры
Актёры
АктрисаCashier Lady #2
Нора ТроканNóra Trokán
АктёрStampmaker
Сабольч ТуроциSzabolcs Thuróczy
АктёрForger
Ренато ОласRenátó Olasz
АктёрTraveller on Answering Machine #1
Габор ЧёреGábor Csöre
АктрисаKati
Вивьен РуйдерVivien Rujder
АктёрTicket Inspector
Миклош КапачиMiklós Kapácsy
АктёрYoung Laci
Агоштон КенезÁgoston Kenéz
АктрисаCashier Lady #1
Юдит ЧомаJudit Csoma
АктёрTraveller on Answering Machine #2