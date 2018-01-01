Wink
Синий пеликан
Актёры и съёмочная группа фильма «Синий пеликан»

Режиссёры

Ласло Чаки

László Csáki
Режиссёр

Актёры

Нора Трокан

Nóra Trokán
АктрисаCashier Lady #2
Сабольч Туроци

Szabolcs Thuróczy
АктёрStampmaker
Ренато Олас

Renátó Olasz
АктёрForger
Габор Чёре

Gábor Csöre
АктёрTraveller on Answering Machine #1
Вивьен Руйдер

Vivien Rujder
АктрисаKati
Миклош Капачи

Miklós Kapácsy
АктёрTicket Inspector
Агоштон Кенез

Ágoston Kenéz
АктёрYoung Laci
Юдит Чома

Judit Csoma
АктрисаCashier Lady #1
Вильмош Вайдаи

Vilmos Vajdai
АктёрTraveller on Answering Machine #2

Сценаристы

Ласло Чаки

László Csáki
Сценарист

Продюсеры

Река Темпл

Rèka Temple
Продюсер

Монтажёры

Дани Сабо

Dani Szabó
Монтажёр

Композиторы

Миклош Прейснер

Miklós Preiszner
Композитор
Амбруш Тёвишхази

Ambrus Tövisházi
Композитор