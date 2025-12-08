Музыкантша Наоми вместе с юным сыном Диланом возвращается в родной дом в Техасе. Там она находит запись отца, который покончил с собой много лет назад, с признанием в совершении убийства. Женщина начинает разбираться в ситуации, и понимает, что зло, с которым боролся её отец, не было побеждено. Вскоре Дилан начинает вести себя странно и зловеще, и Наоми предстоит продолжить борьбу, чтобы спасти сына.

