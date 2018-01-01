Wink
Фильмы
Синевир HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Синевир HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Синевир HD»

Режиссёры

Александр Алешечкин

Александр Алешечкин

Режиссёр
Вячеслав Алешечкин

Вячеслав Алешечкин

Режиссёр

Актёры

Сергей Романюк

Сергей Романюк

Актёрдядя Егор
Алена Лавренюк

Алена Лавренюк

АктрисаКатя
Илья Рудаков

Илья Рудаков

Актёр
Богдан Юсипчук

Богдан Юсипчук

Актёр
Зоряна Марченко

Зоряна Марченко

Актриса
Константин Войтенко

Константин Войтенко

АктёрСимон
Филипп Козлов

Филипп Козлов

Актёр
Мила Сивацкая

Мила Сивацкая

АктрисаИванка
Игорь Савинский

Игорь Савинский

Актёр
Юрий Фреган

Юрий Фреган

Актёр

Сценаристы

Александр Алешечкин

Александр Алешечкин

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Емельяненко

Татьяна Емельяненко

Продюсер

Монтажёры

Валерий Набильский

Валерий Набильский

Монтажёр

Операторы

Матвей Шульгин

Матвей Шульгин

Оператор

Композиторы

Владимир Крипак

Владимир Крипак

Композитор