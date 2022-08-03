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Синевир HD

Синевир HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Синевир HD
Ужасы73 мин18+

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О фильме

Советский Союз, конец 70-х. На лекции общества «Знание» в Киеве пожилой профессор рассказывает о странных существах, описанных еще Марко Поло, которые обитали также и на территории Древней Руси…

Страна
Украина, США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

2.6 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синевир HD»