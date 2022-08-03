Силач Клатч и его приключения (фильм, 2010) смотреть онлайн

Познакомьтесь с Клатчем Пауэрсом, лучшим строителем и исследователем во Вселенной LEGO, выполняющим самую опасную миссию в жизни. Удивительные приключения приводят Клатча на планету-тюрьму Космической Полиции, где они переносятся в средневековый мир Ашлар.



