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Силач Клатч и его приключения

Силач Клатч и его приключения (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.82010, Lego: The Adventures of Clutch Powers
Мультфильм, Семейный78 мин0+

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О фильме

Познакомьтесь с Клатчем Пауэрсом, лучшим строителем и исследователем во Вселенной LEGO, выполняющим самую опасную миссию в жизни. Удивительные приключения приводят Клатча на планету-тюрьму Космической Полиции, где они переносятся в средневековый мир Ашлар.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Силач Клатч и его приключения»