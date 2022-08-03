Силач Клатч и его приключения (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.82010, Lego: The Adventures of Clutch Powers
Мультфильм, Семейный78 мин0+
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О фильме
Познакомьтесь с Клатчем Пауэрсом, лучшим строителем и исследователем во Вселенной LEGO, выполняющим самую опасную миссию в жизни. Удивительные приключения приводят Клатча на планету-тюрьму Космической Полиции, где они переносятся в средневековый мир Ашлар.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ХЭРежиссёр
Ховард
Э. Бэйкер
- РМАктёр
Райан
МакПартлин
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актёр
Пол
Майкл Глейзер
- РРАктёр
Роджер
Роуз
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ГБАктёр
Грегг
Бергер
- СКАктёр
Стефан
Кокс
- АДАктёр
Алекс
Десерт
- КХАктёр
Крис
Хардвик
- КЭАктёр
Крис
Эмерсон
- ХЭПродюсер
Ховард
Э. Бэйкер
- ДЭПродюсер
Дэннис
Эдвардс
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов