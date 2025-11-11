Герои этого фильма, молодые и обаятельные Гуф и Хьюго, зарабатывают себе на жизнь весьма необычным способом. Они знакомятся на улицах родного Амстердама с симпатичными туристками, очаровывают их, соблазняют и утром исчезают со всеми деньгами наивных девушек. Помимо денег, друзья вырывают себе «на память» из паспортов своих жертв странички с фотографиями несчастных. Гуф и Хьюго преуспевают, «коллекция» страниц из паспортов разных стран с фотографиями «соблазнённых и покинутых» неуклонно растет. Но именно в этот момент на пути у двух самодовольных «кидал» появится сибирская девушка Лара, которая разрушит их совместное предприятие до основания.

