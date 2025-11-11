Сибирь (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Siberia
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Герои этого фильма, молодые и обаятельные Гуф и Хьюго, зарабатывают себе на жизнь весьма необычным способом. Они знакомятся на улицах родного Амстердама с симпатичными туристками, очаровывают их, соблазняют и утром исчезают со всеми деньгами наивных девушек. Помимо денег, друзья вырывают себе «на память» из паспортов своих жертв странички с фотографиями несчастных. Гуф и Хьюго преуспевают, «коллекция» страниц из паспортов разных стран с фотографиями «соблазнённых и покинутых» неуклонно растет. Но именно в этот момент на пути у двух самодовольных «кидал» появится сибирская девушка Лара, которая разрушит их совместное предприятие до основания.
СтранаНидерланды
ЖанрКриминал, Драма, Мелодрама
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РЯРежиссёр
Роберт
Ян Вестдейк
- РФАктёр
Рёланд
Фернхут
- ХМАктёр
Хьюго
Метсерс III
- ВСАктриса
Влатка
Симак
- НЭАктриса
Николь
Эггерт
- ДЛАктёр
Джонни
Лион
- АСАктриса
Алессия
Сорвилло
- ФРАктриса
Франческа
Риззо
- НААктриса
Нефели
Антопулу
- СБАктриса
Сян
Блейк
- КДАктриса
Катя
Дрейер
- ДШАктриса
Джессика
Штокман
- БДАктриса
Бенте
Джонкер
- ЭТАктёр
Эдди
Терсталл
- ЙТАктёр
Йос
Тен Бош
- КЦАктриса
Каролин
Циммерман
- КБАктриса
Карин
Бруннер
- РЯСценарист
Роберт
Ян Вестдейк
- СДПродюсер
Слеа
Де Конинг
- ПАМонтажёр
Петер
Алдерлистен
- БПОператор
Берт
Пот
- JXКомпозитор
Junkie
XL