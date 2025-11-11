Сибирь
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Сибирь

Сибирь (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Siberia
Драма, Мелодрама18+

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О фильме

Герои этого фильма, молодые и обаятельные Гуф и Хьюго, зарабатывают себе на жизнь весьма необычным способом. Они знакомятся на улицах родного Амстердама с симпатичными туристками, очаровывают их, соблазняют и утром исчезают со всеми деньгами наивных девушек. Помимо денег, друзья вырывают себе «на память» из паспортов своих жертв странички с фотографиями несчастных. Гуф и Хьюго преуспевают, «коллекция» страниц из паспортов разных стран с фотографиями «соблазнённых и покинутых» неуклонно растет. Но именно в этот момент на пути у двух самодовольных «кидал» появится сибирская девушка Лара, которая разрушит их совместное предприятие до основания.

Страна
Нидерланды
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сибирь»