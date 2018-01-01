Wink
Шут
Актёры и съёмочная группа фильма «Шут»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шут»

Режиссёры

Хосе Альваро Морайс

José Álvaro Morais
Режиссёр

Актёры

Хасмим де Матос

Jasmim de Matos
Актёр
Изабель Фейхо

Isabel Feijó
АктрисаCousin
Карлос Фаринха

Carlos Farinha
АктёрJoão 10 Anos
Раул Солнаду

Raul Solnado
АктёрInspector Aranha
Паула Гуэдес

Paula Guedes
АктрисаRita Portugal

Сценаристы

Рафаэль Годиньо

Rafael Godinho
Сценарист
Хосе Альваро Морайс

José Álvaro Morais
Сценарист

Продюсеры

Хосе Альваро Морайс

José Álvaro Morais
Продюсер
Антониу да Кунья Телеш

António da Cunha Telles
Продюсер

Художники

Хасмим де Матос

Jasmim de Matos
Художник

Композиторы

Карлос Зингаро

Carlos Zíngaro
Композитор
Карлос де Азеведо

Carlos de Azevedo
Композитор
Педро Кальдейра Кабрал

Pedro Caldeira Cabral
Композитор