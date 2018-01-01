Шут
Фильмы
Шут

Фильм Шут

1987, O Bobo
Драма18+
О фильме

Картина, снятая через 4 года после революции в Португалии и развала португальской колониальной империи в Африке, посвящена жизни театрального режиссера, зарабатывающего торговлей оружием на свои постановки.

Страна
Португалия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг