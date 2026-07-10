Штурм
Wink
Фильмы
Штурм
2022, Assault
Триллер, Драма90 мин18+

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Штурм (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Школа вКаратасе захвачена группой неизвестных. Ониберут детей взаложники, ноне предъявляют никаких требований. Местная полиция неможет запросить подкрепление изгорода из-за проблем скоммуникацией, вызванных снежной бурей. Местный учитель Тазши понимает, чтопомощи ждать придется долго, исобирает штурмовую группу изродителей, чьих детей держат взаложниках. Заночь онидолжны решить вопросы насчёт атаки ипринять занее ответственность.

Страна
Казахстан, Россия
Жанр
Драма, Триллер
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb