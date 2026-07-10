Штурм (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Школа вКаратасе захвачена группой неизвестных. Ониберут детей взаложники, ноне предъявляют никаких требований. Местная полиция неможет запросить подкрепление изгорода из-за проблем скоммуникацией, вызванных снежной бурей. Местный учитель Тазши понимает, чтопомощи ждать придется долго, исобирает штурмовую группу изродителей, чьих детей держат взаложниках. Заночь онидолжны решить вопросы насчёт атаки ипринять занее ответственность.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АЕРежиссёр
Адильхан
Ержанов
- Актёр
Азамат
Нигманов
- Актриса
Александра
Ревенко
- НБАктёр
Нурлан
Батыров
- ДААктёр
Данияр
Алшинов
- БААктёр
Берик
Айтжанов
- НМАктёр
Нурбек
Мукушев
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- ТХАктёр
Теоман
Хос
- АЕСценарист
Адильхан
Ержанов
- АППродюсер
Александр
Плотников
- Продюсер
Борис
Хлебников
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- АКПродюсер
Анастасия
Куликова
- АШОператор
Айдар
Шарипов
- ГМКомпозитор
Галымжан
Молданазар