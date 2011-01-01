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Штиль

Штиль (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, La mer à l'aube
Драмы89 мин18+

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Сюжет

1941 год, оккупированная Франция, лагерь для интернированных лиц. В Нанте бойцами Сопротивления убит немецкий офицер. Гитлер отдает командующему оккупационными войсками приказ принять контрмеры — в наказание расстрелять не менее 15 -ти французов. Приговоренных к смерти отбирают из лагеря для интернированных…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb