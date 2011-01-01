Штиль (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, La mer à l'aube
Драмы89 мин18+
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Сюжет
1941 год, оккупированная Франция, лагерь для интернированных лиц. В Нанте бойцами Сопротивления убит немецкий офицер. Гитлер отдает командующему оккупационными войсками приказ принять контрмеры — в наказание расстрелять не менее 15 -ти французов. Приговоренных к смерти отбирают из лагеря для �интернированных…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ФШРежиссёр
Фолькер
Шлёндорф
- ЛСАктёр
Лео-Поль
Салмейн
- МБАктёр
Марк
Барбе
- УМАктёр
Ульрих
Маттес
- ЖРАктёр
Жан-Марк
Руло
- ФРАктёр
Филипп
Резимон
- ЧНАктёр
Чарли
Нельсон
- МЛАктёр
Мартен
Лоизильон
- СААктёр
Себастьен
Аккар
- ЖААктёр
Жиль
Арбона
- АСАктёр
Арно
Саймон
- ФШСценарист
Фолькер
Шлёндорф
- ХКХудожница
Хлоя
Камборнак
- АНХудожница
Агнес
Ноден
- ЛБОператор
Любомир
Бакчев
- БККомпозитор
Бруно
Куле