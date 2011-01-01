Штиль (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

1941 год, оккупированная Франция, лагерь для интернированных лиц. В Нанте бойцами Сопротивления убит немецкий офицер. Гитлер отдает командующему оккупационными войсками приказ принять контрмеры — в наказание расстрелять не менее 15 -ти французов. Приговоренных к смерти отбирают из лагеря для �интернированных…



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