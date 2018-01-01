Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Шоу Кабаре»

Режиссёры

Рои Асаф

Ro'i Asaf
Режиссёр

Актёры

Орнелла Бес

Ornella Bess
Актрисав титрах: Ornella Bas
Мили Эшет

Mili Eshet
Актриса
Ури Гавриел

Uri Gavriel
Актёр
Охад Кноллер

Ohad Knoller
Актёр
Шимон Мимран

Shimon Mimran
Актёр

Сценаристы

Рои Асаф

Ro'i Asaf
Сценарист
Омри ван Эссен

Omri van Essen
Сценарист

Продюсеры

Моше Эдери

Moshe Edery
Продюсер
Валон Байгора

Valon Bajgora
Продюсер

Композиторы

Ади Дойч

Adi Deutsch
Композитор