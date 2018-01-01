Wink
Фильмы
Шоколадное печенье с привкусом убийства
Актёры и съёмочная группа фильма «Шоколадное печенье с привкусом убийства»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шоколадное печенье с привкусом убийства»

Актёры

Элисон Суини

Элисон Суини

Alison Sweeney
АктрисаHannah
Кэмерон Мэтисон

Кэмерон Мэтисон

Cameron Mathison
АктёрMike
Тоби Левинс

Тоби Левинс

Toby Levins
АктёрBill
Джулиана Уимблс

Джулиана Уимблс

Juliana Wimbles
АктрисаLisa
Барбара Нивен

Барбара Нивен

Barbara Niven
АктрисаDelores
Полин Иган

Полин Иган

Pauline Egan
АктрисаClaire
Гэбриел Хоган

Гэбриел Хоган

Gabriel Hogan
АктёрNorman
Сьюзэн Хоган

Сьюзэн Хоган

Susan Hogan
АктрисаJudith
Линда Дарлоу

Линда Дарлоу

Linda Darlow
АктрисаBetty

Сценаристы

Нэнси Сильверс

Нэнси Сильверс

Nancey Silvers
Сценарист
Дональд Мартин

Дональд Мартин

Donald Martin
Сценарист

Продюсеры

Сьюзи Кревой

Сьюзи Кревой

Susie Belzberg
Продюсер
Доран Чандлер

Доран Чандлер

Doran Chandler
Продюсер
Эрик Жарбо

Эрик Жарбо

Eric Jarboe
Продюсер

Художники

Джанесса Хитсман

Джанесса Хитсман

Janessa Hitsman
Художница