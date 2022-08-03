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Шоколадное печенье с привкусом убийства

Шоколадное печенье с привкусом убийства (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Murder, She Baked: A Chocolate Chip Cookie Murder
Мелодрама, Криминал80 мин18+

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О фильме

Пекарь в маленьком городке штата Миннесота превращается в сыщика-любителя после того, как находит своего друга и водителя-доставщика застреленными рядом с ее магазином.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.7 IMDb