Шоколадное печенье с привкусом убийства (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Murder, She Baked: A Chocolate Chip Cookie Murder
Мелодрама, Криминал80 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЭСАктриса
Элисон
Суини
- КМАктёр
Кэмерон
Мэтисон
- ТЛАктёр
Тоби
Левинс
- ДУАктриса
Джулиана
Уимблс
- БНАктриса
Барбара
Нивен
- ПИАктриса
Полин
Иган
- ГХАктёр
Гэбриел
Хоган
- СХАктриса
Сьюзэн
Хоган
- ЛДАктриса
Линда
Дарлоу
- НССценарист
Нэнси
Сильверс
- ДМСценарист
Дональд
Мартин
- СКПродюсер
Сьюзи
Кревой
- ДЧПродюсер
Доран
Чандлер
- ЭЖПродюсер
Эрик
Жарбо
- ДХХудожница
Джанесса
Хитсман