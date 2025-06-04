Школьный автобус (фильм, 2025) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Как принять верное решение, когда каждая секунда на счету, а ошибка будет стоить жизни десяткам детей? Драма «Потерянный автобус» — фильм, основанный на реальных событиях и повествующий о смертоносном лесном пожаре 2018 года в Калифорнии. В главной роли — обладатель премии «Оскар» Мэттью Макконахи.
Когда разрушительный лесной пожар внезапно меняет направление и стремительно приближается к населенному пункту, водителю школьного автобуса Кевину приходится принимать быстрые и правильные решения, ведь на кону — жизни 22 маленьких пассажиров. Дороги перекрыты, связь прервана, а раскаленный воздух наполнен едким дымом, от которого перехватывает дыхание. Перед Кевином стоит задача вывезти детей в безопасное место, но пламя распространяется быстрее и быстрее. Успеет ли мужчина спасти школьников, пока неуправляемая стихия не настигла автобус?..
Захватывающая история о героизме рядового американца, который в экстремальной ситуации становится последней надеждой для двух десятков детских душ, ждет вас в фильме «Потерянный автобус». Смотреть его — значит узнать, что настоящее мужество часто рождается не в совершении великих подвигов, а в профессионализме, подкрепленном человечностью.
Рейтинг
