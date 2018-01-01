Wink
Фильмы
Школа магических зверей. Хранители чуда
Актёры и съёмочная группа фильма «Школа магических зверей. Хранители чуда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа магических зверей. Хранители чуда»

Режиссёры

Бернхард Яспер

Бернхард Яспер

Bernhard Jasper
Режиссёр
Мэгги Перен

Мэгги Перен

Maggie Peren
Режиссёр

Актёры

Эмилия Майер

Эмилия Майер

Emilia Maier
Актриса
Лорис Сихровски

Лорис Сихровски

Loris Sichrovsky
Актёр
Луис Ворбах

Луис Ворбах

Luis Vorbach
Актёр
Самуэль Шнайдер

Самуэль Шнайдер

Samuel Schneider
Актёр
Леонард Конрадс

Леонард Конрадс

Leonard Conrads
Актёр
Аня Кармински

Аня Кармински

Anja Karminski
Актриса
Марлен Лозе

Марлен Лозе

Marleen Lohse
Актриса
Юстус фон Донаньи

Юстус фон Донаньи

Justus von Dohnanyi
Актёр
Кристина Гроссе

Кристина Гроссе

Christina Grosse
Актриса
Милан Пешель

Милан Пешель

Milan Peschel
Актёр
Хейко Пинковски

Хейко Пинковски

Heiko Pinkowski
Актёр
Дирк Мартенс

Дирк Мартенс

Dirk Martens
Актёр
Луци Наджафи

Луци Наджафи

Luzie Nadjafi
Актриса
София Ройз

София Ройз

Sophie Rois
Актриса
Катарина Тальбах

Катарина Тальбах

Katharina Thalbach
Актриса
Аксель Штайн

Аксель Штайн

Axel Stein
Актёр
Рик Каваниан

Рик Каваниан

Rick Kavanian
Актёр
Феликс Крамер

Феликс Крамер

Felix Kramer
Актёр
Ральф Шмиц

Ральф Шмиц

Ralf Schmitz
Актёр
Макс фон дер Грёбен

Макс фон дер Грёбен

Max von der Groeben
Актёр
Даниэль Цильман

Даниэль Цильман

Daniel Zillmann
Актёр

Сценаристы

Александра Кордес

Александра Кордес

Alexandra Kordes
Сценарист

Продюсеры

Александра Кордес

Александра Кордес

Alexandra Kordes
Продюсер
Майке Кордес

Майке Кордес

Meike Kordes
Продюсер
Йозеф Брандмайер

Йозеф Брандмайер

Josef Brandmaier
Продюсер