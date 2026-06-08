Фильм Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Die Schule der magischen Tiere 4
Фэнтези, Приключения6+
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О фильме
Добро пожаловать в волшебное сообщество и школу магических зверей! Ученикам и их говорящим питомцам предстоит отправиться навстречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать настоящее чудо и спасти школу от закрытия.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
5.8 IMDb
- БЯРежиссёр
Бернхард
Яспер
- МПРежиссёр
Мэгги
Перен
- ЭМАктриса
Эмилия
Майер
- ЛСАктёр
Лорис
Сихровски
- ЛВАктёр
Луис
Ворбах
- СШАктёр
Самуэль
Шнайдер
- ЛКАктёр
Леонард
Конрадс
- АКАктриса
Аня
Кармински
- МЛАктриса
Марлен
Лозе
- Актёр
Юстус
фон Донаньи
- КГАктриса
Кристина
Гроссе
- МПАктёр
Милан
Пешель
- ХПАктёр
Хейко
Пинковски
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- ЛНАктриса
Луци
Наджафи
- СРАктриса
София
Ройз
- КТАктриса
Катарина
Тальбах
- АШАктёр
Аксель
Штайн
- РКАктёр
Рик
Каваниан
- ФКАктёр
Феликс
Крамер
- РШАктёр
Ральф
Шмиц
- МфАктёр
Макс
фон дер Грёбен
- ДЦАктёр
Даниэль
Цильман
- АКСценарист
Александра
Кордес
- АКПродюсер
Александра
Кордес
- МКПродюсер
Майке
Кордес
- ЙБПродюсер
Йозеф
Брандмайер