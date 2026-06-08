Школа магических зверей. Хранители чуда
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Школа магических зверей. Хранители чуда

Фильм Школа магических зверей. Хранители чуда

2025, Die Schule der magischen Tiere 4
Фэнтези, Приключения6+
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О фильме

Добро пожаловать в волшебное сообщество и школу магических зверей! Ученикам и их говорящим питомцам предстоит отправиться навстречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать настоящее чудо и спасти школу от закрытия.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Школа магических зверей. Хранители чуда»