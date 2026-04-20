Архитектор, чьими работами восхищались Дэвид Линч и Фрэнк Гери, но который так и остался в тени, — Рудольф Шиндлер переизобрел облик Лос-Анджелеса и современного дома. Первая кинобиография модерниста, который проектировал не здания, а способы жить: его пространства раскрываются только в движении, стирая границу между интерьером и миром вокруг. Фильм, в котором архитектуру наконец можно не рассматривать, а прожить.

