Шиммер и Шайн. Суматоха у русалок|Туда, где снег
Актёры и съёмочная группа фильма «Шиммер и Шайн. Суматоха у русалок|Туда, где снег»

Режиссёры

Дэвид Нотт

Dave Knott
Режиссёр

Актёры

Изабелла Крамп

Isabella Crovetti
АктрисаShine
Ева Белла

Eva Bella
АктрисаShimmer
Алина Фоли

Alina Foley
АктрисаLeah
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрNazboo
Лэйси Шабер

Lacey Chabert
АктрисаZeta
Блейк Бертран

Blake Bertrand
АктёрZac
Никки СуХу

Nikki SooHoo
АктрисаPrincess Samira

Сценаристы

Фарназ Эснаашари

Farnaz Esnaashari
Сценарист

Продюсеры

Фарназ Эснаашари

Farnaz Esnaashari
Продюсер
Майкл Хайнц

Michael Heinz
Продюсер

Актёры дубляжа

Елизавета Запорожец

Актриса дубляжа
Ольга Мешкова

Актриса дубляжа
Анна Драгилева

Актриса дубляжа
Мария Бородина

Актриса дубляжа
Матвей Некрасов

Актёр дубляжа

Композиторы

Джолин Белль

Joleen Belle
Композитор