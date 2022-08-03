Wink
Фильмы
Шиммер и Шайн. Скейт-ошибка-на-лице-улыбка

Шиммер и Шайн. Скейт-ошибка-на-лице-улыбка (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Shimmer and Shine
Мультфильм, Приключения22 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Шиммер и Шайн – волшебные сестрички-джинны. Они много лет просидели в кувшине, пока их не нашла маленькая Лия. Шиммер и Шайн должны исполнять самые заветные желания девочки, но еще не научились в полной мере владеть магией, и поэтому очень часто провоцируют смешные и нелепые ситуации.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шиммер и Шайн. Скейт-ошибка-на-лице-улыбка»