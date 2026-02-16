Фильм Шейх

О фильме
В песках Сахары есть оазис - город Бискра, где богатые арабы выбирают себе невест и наложниц. Сюда прибыл и шейх Ахмед Бен Хасан - глава процветающего клана. Когда он увидел красавицу-англичанку Диану Мэйо, строптивую и своенравную девушку, то с первого взгляда влюбился в нее и решил, что она станет его женой. Диана высокомерно не замечает красивого поклонника. Но однажды она отправилась в путешествие по пустыне в сопровождении одних арабов, и шейх похитил ее...
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РВАктёр
Рудольф
Валентино
- АЭАктриса
Агнес
Эйрс
- РМАктриса
Рут
Миллер
- ФБАктёр
Фрэнк
Батлер
- ЧБАктёр
Чарльз
Бринли
- ЛЛАктёр
Люсьен
Литтлфилд
- АМАктёр
Адольф
Менжу
- УЛАктёр
Уолтер
Лонг
- СБАктриса
Сэлли
Блейн
- ЭГАктёр
Эрл
Гордон Боствик
- СБАктёр
Сидни
Брейси
- РНАктёр
Рафаэль
Негрете
- НРАктриса
Наташа
Рамбова
- ЛЯАктриса
Лоретта
Янг
- ПЭАктриса
Полли
Энн Янг
- ММСценарист
Монте
М. Каттерджон
- ЭМСценарист
Эдит
Мод Халл
- РБКомпозитор
Роджер
Беллон