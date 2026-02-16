Фильм Шейх

Шейх
1921, The Sheik
О фильме

В песках Сахары есть оазис - город Бискра, где богатые арабы выбирают себе невест и наложниц. Сюда прибыл и шейх Ахмед Бен Хасан - глава процветающего клана. Когда он увидел красавицу-англичанку Диану Мэйо, строптивую и своенравную девушку, то с первого взгляда влюбился в нее и решил, что она станет его женой. Диана высокомерно не замечает красивого поклонника. Но однажды она отправилась в путешествие по пустыне в сопровождении одних арабов, и шейх похитил ее...

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

