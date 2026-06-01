Шевели перьями!
Wink
Фильмы
Шевели перьями!

Фильм Шевели перьями!

2025, Iggy the Eagle
Мультфильм, Приключения6+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Каждую ночь юному орлу по имени Игги снится один и тот же сон — он парит в небе свободно и легко. Но наяву его мир совсем иной: это высокоразвитое общество птиц, настолько цивилизованное и благоустроенное, что его обитатели совсем разучились летать. Все меняется, когда Игги встречает свою новую одноклассницу Ив, без ума влюбленную в авиацию. Вдохновленный ее увлечением, он наконец обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте — и впервые в жизни расправить крылья.

Страна
Польша
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

6.2 IMDb