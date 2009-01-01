Шесть жен Генри Лефэя (фильм, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
Главный герой американской драматической комедии «Шесть жен Генри Лефэя» умудрился удвоить достижения небезызвестного персонажа советской песни «Если б я был султан…». Что из этого вышло, спешите видеть онлайн и совершенно бесплатно.
Пока еще состоящий в шестом законном браке, но уже готовый вступить в «священный союз» еще раз, успешный пятидесятилетний предприниматель Генри Лефэй (Тим Аллен) наслаждается свободой на морском берегу. Едва успев сказать своему приятелю, что счастливым можно быть лишь в том случае, если живешь одним днем и получаешь удовольствие от процесса, мужчина отцепляется от парашюта и с большой высоты падает в воду. Узнав об инциденте, единственная дочь Генри Барбара (Элиша Катберт) решает устроить похороны погибшего на курорте отца и пригласить на них всех бывших жен ловеласа, а также одну потенциальную и одну действительную. С большим трудом девушке худо-бедно удается найти общий язык со всеми разношерстными дамочками, но вот поладить между собой они никак не могут. Каждая «лефэйка» считает истинной любовью многоженца именно себя и уверена, что ей одной известно, как погибший хотел бы быть похоронен. Чем закончится эта удивительная, полная драматических поворотов и комических ситуаций история, вы узнаете, посмотрев фильм «Шесть жен Генри Лефэя» онлайн и в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ХГРежиссёр
Ховард
Гулд
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ББАктриса
Барбара
Барри
- Актриса
Элиша
Катберт
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- Актриса
Дженна
Элфман
- ЭХАктёр
Эдвард
Херрманн
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- ККАктёр
Крис
Клейн
- СИАктриса
С.
Ипейта Меркерсон
- Актёр
Ларри
Миллер
- ХГСценарист
Ховард
Гулд
- ММПродюсер
Марина
Мартинс
- ХВПродюсер
Холли
Вирсма
- ТАПродюсер
Тим
Аллен
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- СБКомпозитор
Стивен
Бартон