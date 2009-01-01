Шесть жен Генри Лефэя (фильм, 2009) смотреть онлайн

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Главный герой американской драматической комедии «Шесть жен Генри Лефэя» умудрился удвоить достижения небезызвестного персонажа советской песни «Если б я был султан…». Что из этого вышло, спешите видеть онлайн и совершенно бесплатно.



Пока еще состоящий в шестом законном браке, но уже готовый вступить в «священный союз» еще раз, успешный пятидесятилетний предприниматель Генри Лефэй (Тим Аллен) наслаждается свободой на морском берегу. Едва успев сказать своему приятелю, что счастливым можно быть лишь в том случае, если живешь одним днем и получаешь удовольствие от процесса, мужчина отцепляется от парашюта и с большой высоты падает в воду. Узнав об инциденте, единственная дочь Генри Барбара (Элиша Катберт) решает устроить похороны погибшего на курорте отца и пригласить на них всех бывших жен ловеласа, а также одну потенциальную и одну действительную. С большим трудом девушке худо-бедно удается найти общий язык со всеми разношерстными дамочками, но вот поладить между собой они никак не могут. Каждая «лефэйка» считает истинной любовью многоженца именно себя и уверена, что ей одной известно, как погибший хотел бы быть похоронен. Чем закончится эта удивительная, полная драматических поворотов и комических ситуаций история, вы узнаете, посмотрев фильм «Шесть жен Генри Лефэя» онлайн и в хорошем качестве.



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