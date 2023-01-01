Шесть степеней отчуждения (фильм, 1993) смотреть онлайн
7.71993, Six Degrees of Separation
Драмы, Детективы107 мин18+
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Сюжет
Уиза и Флэн, манхэттенские торговцы произведениями искусства, открывают двери своего роскошного пентхауса Полу - обаятельному молодому человеку, раненому и ограбленному в Центральном парке. Заявив, что он - друг их сына и сын знаменитого актера Сидни Пуатье, Пол очаровывает их множеством пьянящих историй. Но когда сплетeнная им паутина знаменитых имeн начинает раскручиваться, молодой человек подкидывает хозяевам нечто посерьeзнее обычного анекдота на светской вечеринке. Пол даeт ход целой череде событий, которые навсегда изменят их жизнь.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ФСРежиссёр
Фред
Скеписи
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- МБАктриса
Мэри
Бет Хёрт
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- РМАктёр
Ричард
Мейсер
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- Актриса
Хизер
Грэм
- ЭТАктёр
Эрик
Тал
- ДГСценарист
Джон
Гуар
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ФСПродюсер
Фред
Скеписи
- РКПродюсер
Рик
Кидни
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ГРХудожница
Гретчен
Рау
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- ИБОператор
Иэн
Бейкер
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит