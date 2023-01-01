Шесть степеней отчуждения (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

Уиза и Флэн, манхэттенские торговцы произведениями искусства, открывают двери своего роскошного пентхауса Полу - обаятельному молодому человеку, раненому и ограбленному в Центральном парке. Заявив, что он - друг их сына и сын знаменитого актера Сидни Пуатье, Пол очаровывает их множеством пьянящих историй. Но когда сплетeнная им паутина знаменитых имeн начинает раскручиваться, молодой человек подкидывает хозяевам нечто посерьeзнее обычного анекдота на светской вечеринке. Пол даeт ход целой череде событий, которые навсегда изменят их жизнь.



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