Фильмы
Шепоты и крики
Актёры и съёмочная группа фильма «Шепоты и крики»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шепоты и крики»

Режиссёры

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Режиссёр

Актёры

Харриет Андерссон

Harriet Andersson
АктрисаAgnes
Кари Сюльван

Kari Sylwan
АктрисаAnna
Ингрид Тулин

Ingrid Thulin
АктрисаKarin
Лив Ульман

Liv Ullmann
АктрисаMaria
Андерс Эк

Anders Ek
АктёрIsak
Инга Гилль

Inga Gill
АктрисаStoryteller
Эрланд Юзефсон

Erland Josephson
АктёрDavid
Хеннинг Моритцен

Henning Moritzen
АктёрJoakim
Георг Орлин

Georg Årlin
АктёрFredrik
Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Актёррассказчик
Ингрид Бергман

Ingrid Bergman
АктрисаSpectator
Лена Бергман

Lena Bergman
АктрисаMaria as a Child
Ларс-Уве Карлберг

Lars-Owe Carlberg
АктёрSpectator
Грета Йоханссон

Greta Johansson
АктрисаUndertaker

Сценаристы

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Сценарист

Продюсеры

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Продюсер
Ларс-Уве Карлберг

Lars-Owe Carlberg
Продюсер

Художники

Марик Вос-Лунд

Marik Vos-Lundh
Художник

Операторы

Свен Нюквист

Sven Nykvist
Оператор