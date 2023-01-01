Шепоты и крики
Wink
Фильмы
Шепоты и крики

Фильм Шепоты и крики

1972, Viskningar och rop
Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Три сестры с детства были неразлучны, но с возрастом отношения их испортились, из любви превратившись в скрытую неприязнь. Однако теперь, когда одна из них на пороге смерти, им снова приходится объединиться и найти что-то общее. Но самым понимающим и внимательным человеком оказывается простая служанка.

Шепоты и крики покупка билетов в кино онлайн

Страна
Швеция
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Шепоты и крики»