Фильм Шепоты и крики

Три сестры с детства были неразлучны, но с возрастом отношения их испортились, из любви превратившись в скрытую неприязнь. Однако теперь, когда одна из них на пороге смерти, им снова приходится объединиться и найти что-то общее. Но самым понимающим и внимательным человеком оказывается простая служанка.



