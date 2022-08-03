Щенячий патруль. Щенки спасают попугая|Щенки спасают королеву пчел (фильм, 2013) смотреть онлайн

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

