Wink
Детям
Щенячий патруль. Щенки спасают пингвиненка|Щенки спасают кошачье шоу
Актёры и съёмочная группа фильма «Щенячий патруль. Щенки спасают пингвиненка|Щенки спасают кошачье шоу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Щенячий патруль. Щенки спасают пингвиненка|Щенки спасают кошачье шоу»

Режиссёры

Чарльз Е. Бастьен

Чарльз Е. Бастьен

Charles E. Bastien
Режиссёр

Актёры

Рон Пардо

Рон Пардо

Ron Pardo
АктёрCap'n Turbot
Каллан Холли

Каллан Холли

Kallan Holley
АктрисаSkye
Джастин Пол Келли

Джастин Пол Келли

Justin Paul Kelly
АктёрChase
Деван Коэн

Деван Коэн

Devan Cohen
АктёрRubble
Сэм Браун

Сэм Браун

Sam Brown
АктёрRyder
Сэмюэл Фараси

Сэмюэл Фараси

Samuel Faraci
АктёрRocky
Лилли Бартлам

Лилли Бартлам

Lilly Noelle Bartlam
АктрисаSkye
Алекс Торн

Алекс Торн

Alex Thorne
АктёрZuma
Макс Калинеску

Макс Калинеску

Max Calinescu
АктёрChase
Джексон Рид

Джексон Рид

Jackson Reid
Актёр

Сценаристы

Кит Чэпман

Кит Чэпман

Keith Chapman
Сценарист

Продюсеры

Патриция Барнс

Патриция Барнс

Patricia Burns
Продюсер
Джейсон Маккензи

Джейсон Маккензи

Jason McKenzie
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Гриневич

Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Алёна Созинова

Алёна Созинова

Актриса дубляжа
Наталья Терешкова

Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Лариса Брохман

Лариса Брохман

Актриса дубляжа

Художники

Грег Гиббонс

Грег Гиббонс

Greg Gibbons
Художник

Монтажёры

Эндрю МакИнтайр

Эндрю МакИнтайр

Andrew McIntyre
Монтажёр
Том Бергер

Том Бергер

Tom Berger
Монтажёр

Композиторы

Грэм Корнис

Грэм Корнис

Graeme Cornies
Композитор
Брайан Л. Пикетт

Брайан Л. Пикетт

Brian L. Pickett
Композитор
Дэвид Брайан Келли

Дэвид Брайан Келли

David Brian Kelly
Композитор