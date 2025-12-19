Шазам! Ярость богов (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Они думали, что получили свои суперспособности навсегда, но внезапно появились те, кто потребовал вернуть украденные магические силы. Фантастическая комедия «Шазам! Ярость богов» 2023 года сталкивает юных супергероев с могучими мифическими существами.
Билли Бэтсон и его приемные братья и сестры уже освоили превращения: стоит крикнуть «Шазам!», и на месте школьников появляются взрослые супергерои. Вот только защитники порядка из них пока не очень: они то спорят друг с другом, то действуют на эмоциях, то в попытках спасти город устраивают форменный хаос. В этот-то момент в Филадельфии появляются дочери Атласа — древние богини, которые хотят лишить семью Шазамов ее магической силы.
Смогут ли Билли и его семья остановит тех, кто сильнее их и старше на тысячи лет? «Шазам! Ярость богов» — фильм для вечера, когда хочется зрелища и юмора, а не серьезных разговоров о судьбе мира.
СтранаСША, Германия, Новая Зеландия, Великобритания, Индия, Южная Корея, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дэвид
Ф. Сандберг
- Актёр
Закари
Ливай
- Актёр
Джек
Дилан Грейзер
- РЗАктриса
Рэйчел
Зеглер
- ГКАктриса
Грейс
Кэролайн Карри
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актриса
Люси
Лью
- ЭЭАктёр
Эшер
Энджел
- АБАктёр
Адам
Броди
- РБАктёр
Росс
Батлер
- Актёр
Д.Дж.
Котрона
- МГАктриса
Миган
Гуд
- Актриса
Хелен
Миррен
- ФХАктриса
Фэйти
Херман
- ФХАктриса
Фэйт
Херман
- ИЧАктёр
Иэн
Чен
- ГГСценарист
Генри
Гайден
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Джефф
Джонс
- Продюсер
Питер
Сафран
- АШПродюсер
Адам
Шлагман
- МВПродюсер
Маркус
Вишиди
- ПКХудожник
Пол
Кирби
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек