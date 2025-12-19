Шазам! Ярость богов
Шазам! Ярость богов

Шазам! Ярость богов (фильм, 2023) смотреть онлайн

8.52023, Shazam! Fury of the Gods
Фантастика, Фэнтези130 мин18+

Они думали, что получили свои суперспособности навсегда, но внезапно появились те, кто потребовал вернуть украденные магические силы. Фантастическая комедия «Шазам! Ярость богов» 2023 года сталкивает юных супергероев с могучими мифическими существами.

Билли Бэтсон и его приемные братья и сестры уже освоили превращения: стоит крикнуть «Шазам!», и на месте школьников появляются взрослые супергерои. Вот только защитники порядка из них пока не очень: они то спорят друг с другом, то действуют на эмоциях, то в попытках спасти город устраивают форменный хаос. В этот-то момент в Филадельфии появляются дочери Атласа — древние богини, которые хотят лишить семью Шазамов ее магической силы.

Смогут ли Билли и его семья остановит тех, кто сильнее их и старше на тысячи лет? «Шазам! Ярость богов» — фильм для вечера, когда хочется зрелища и юмора, а не серьезных разговоров о судьбе мира.

Страна
США, Германия, Новая Зеландия, Великобритания, Индия, Южная Корея, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

