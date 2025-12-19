Шазам! Ярость богов (фильм, 2023) смотреть онлайн

Они думали, что получили свои суперспособности навсегда, но внезапно появились те, кто потребовал вернуть украденные магические силы. Фантастическая комедия «Шазам! Ярость богов» 2023 года сталкивает юных супергероев с могучими мифическими существами.



Билли Бэтсон и его приемные братья и сестры уже освоили превращения: стоит крикнуть «Шазам!», и на месте школьников появляются взрослые супергерои. Вот только защитники порядка из них пока не очень: они то спорят друг с другом, то действуют на эмоциях, то в попытках спасти город устраивают форменный хаос. В этот-то момент в Филадельфии появляются дочери Атласа — древние богини, которые хотят лишить семью Шазамов ее магической силы.



Смогут ли Билли и его семья остановит тех, кто сильнее их и старше на тысячи лет? «Шазам! Ярость богов» — фильм для вечера, когда хочется зрелища и юмора, а не серьезных разговоров о судьбе мира.

