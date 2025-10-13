Шанс
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Шанс

Шанс (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Chance
Драма, Комедия18+

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О фильме

Это история о девушке 20-ти лет, которая ищет любовь и которой приходится иметь дело с одержимым навязчивым соседом, новомодной мамой-хиппи и мертвой девушкой, лежащей в ее кровати.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шанс»