Шанс
Актёры и съёмочная группа фильма «Шанс»

Режиссёры

Альдо Ладо

Альдо Ладо

Aldo Lado
Режиссёр

Актёры

Винсент Риотта

Винсент Риотта

Vincent Riotta
АктёрNicola (в титрах: Vincenzo Ricotta)
Стивен Диллэйн

Стивен Диллэйн

Stephen Dillane
АктёрAntonio
Джулиан Гловер

Джулиан Гловер

Julian Glover
АктёрMatthew
Джемма Редгрейв

Джемма Редгрейв

Jemma Redgrave
АктрисаEmily
Франко Читти

Франко Читти

Franco Citti
АктёрMichele
Эйприл Уайт

Эйприл Уайт

Daisy White
АктрисаGrace
Ренато Мори

Ренато Мори

Renato Mori
АктёрTuri
Антонио Кантафора

Антонио Кантафора

Antonio Cantafora
АктёрToto
Анджела Луче

Анджела Луче

Angela Luce
АктрисаDonna Angela
Мануэль Колао

Мануэль Колао

Manuel Colao
АктёрAntonio (Child)
Тони Ло Бьянко

Тони Ло Бьянко

Tony Lo Bianco
АктёрWarren
Йен Фалконер

Йен Фалконер

Ian Falconer
АктёрIan
Сандро Гиани

Сандро Гиани

Sandro Ghiani
АктёрSalvatore
Эвелина Гори

Эвелина Гори

Evelina Gori
АктрисаMaria
Дональд Ходсон

Дональд Ходсон

Donald Hodson
АктёрKemp (в титрах: Donal Hodson)
Того Игава

Того Игава

Togo Igawa
АктёрIki
Паоло Лоример

Паоло Лоример

Paolo Lorimer
АктёрMark
Тимоти Мартин

Тимоти Мартин

Timothy Martin
АктёрConsigliere
Джон Чарльз Мерфи

Джон Чарльз Мерфи

John Charles Murphy
АктёрCullough
Риккардо Парисио Перротти

Риккардо Парисио Перротти

Riccardo Parisio Perrotti
АктёрGuttenberg
Зои Скотт

Зои Скотт

Zoe Scott
АктрисаCindy

Сценаристы

Теодоро Корра

Теодоро Корра

Teodoro Corrà
Сценарист
Альдо Ладо

Альдо Ладо

Aldo Lado
Сценарист
Доменико Паолелла

Доменико Паолелла

Domenico Paolella
Сценарист
Джулиан Кемп

Джулиан Кемп

Julian Kemp
Сценарист

Композиторы

Пино Донаджо

Пино Донаджо

Pino Donaggio
Композитор