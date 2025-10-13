Шанс (фильм, 1994) смотреть онлайн

Двадцать лет назад на Сицилии два брата смотрели из укрытия, как боевики мафиозного клана расправляются с их отцом. Теперь их дороги разошлись: младший, Антонио, стал всемирно известным специалистом в области микроэлектроники, а старший, Никола, посвятил свою жизнь мести за отца. Достигнув цели, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту в душе, он отправляется в Нью-Йорк, где благодаря рекомендациям от «авторитетных людей» получает место «решателя проблем» при крупном бизнесмене Уоррене.



Новый работодатель не отличается щепетильностью, и скучать Николе не приходится, тем более, что тайный роман с супругой босса придает жизни сицилийца той остроты, без которой он ее просто не представляет. Но однажды интересы Уоррена пересекаются с интересами людей, на которых работает любимый брат Николы…

