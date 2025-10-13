Шанс (фильм, 1994) смотреть онлайн
Двадцать лет назад на Сицилии два брата смотрели из укрытия, как боевики мафиозного клана расправляются с их отцом. Теперь их дороги разошлись: младший, Антонио, стал всемирно известным специалистом в области микроэлектроники, а старший, Никола, посвятил свою жизнь мести за отца. Достигнув цели, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту в душе, он отправляется в Нью-Йорк, где благодаря рекомендациям от «авторитетных людей» получает место «решателя проблем» при крупном бизнесмене Уоррене.
Новый работодатель не отличается щепетильностью, и скучать Николе не приходится, тем более, что тайный роман с супругой босса придает жизни сицилийца той остроты, без которой он ее просто не представляет. Но однажды интересы Уоррена пересекаются с интересами людей, на которых работает любимый брат Николы…
- АЛРежиссёр
Альдо
Ладо
- Актёр
Винсент
Риотта
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- ДГАктёр
Джулиан
Гловер
- ДРАктриса
Джемма
Редгрейв
- ФЧАктёр
Франко
Читти
- ЭУАктриса
Эйприл
Уайт
- РМАктёр
Ренато
Мори
- АКАктёр
Антонио
Кантафора
- АЛАктриса
Анджела
Луче
- МКАктёр
Мануэль
Колао
- ТЛАктёр
Тони
Ло Бьянко
- ЙФАктёр
Йен
Фалконер
- СГАктёр
Сандро
Гиани
- ЭГАктриса
Эвелина
Гори
- ДХАктёр
Дональд
Ходсон
- ТИАктёр
Того
Игава
- ПЛАктёр
Паоло
Лоример
- ТМАктёр
Тимоти
Мартин
- ДЧАктёр
Джон
Чарльз Мерфи
- РПАктёр
Риккардо
Парисио Перротти
- ЗСАктриса
Зои
Скотт
- ТКСценарист
Теодоро
Корра
- АЛСценарист
Альдо
Ладо
- ДПСценарист
Доменико
Паолелла
- ДКСценарист
Джулиан
Кемп
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо