Шагал - Малевич (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад еврейского Витебска и последние становятся первыми, только удивительная вера и безусловная преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениального Марка.



Шагал - Малевич смотр�еть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.