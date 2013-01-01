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Шагал - Малевич

Шагал - Малевич (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Шагал - Малевич
Мелодрамы116 мин12+

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Сюжет

Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад еврейского Витебска и последние становятся первыми, только удивительная вера и безусловная преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениального Марка.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шагал - Малевич»

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