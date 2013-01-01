Шагал - Малевич (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Шагал - Малевич
Мелодрамы116 мин12+
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Сюжет
Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад еврейского Витебска и последние становятся первыми, только удивительная вера и безусловная преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениального Марка.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Александр
Митта
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актёр
Анатолий
Белый
- СШАктёр
Семён
Шкаликов
- Актёр
Дмитрий
Астрахан
- АОАктёр
Алексей
Овсянников
- ДПАктриса
Дарья
Пашкова
- ФЖАктёр
Филипп
Жлоба
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- СЦАктриса
Светлана
Цвиченко
- Сценарист
Александр
Митта
- ЛШПродюсер
Лариса
Шнайдерман
- Продюсер
Александр
Митта
- ЕЛПродюсер
Елизавета
Лесовая
- Продюсер
Максим
Коропцов
- ЛГХудожница
Людмила
Гаинцева
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ААКомпозитор
Алексей
Айги