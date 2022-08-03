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Sex, кофе, сигареты

Sex, кофе, сигареты (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Sex, кофе, сигареты
Драма, Комедия83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кого только не встретишь в московских ресторанах!
Вам кажется — люди приходят сюда, чтобы насладиться вкусной едой или ароматным кофе с сигаретой? Отнюдь… Они приходят в рестораны, потому что здесь кипит бурная жизнь!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

2.8 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Sex, кофе, сигареты»